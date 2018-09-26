В ЦБ заподозрили группу «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды

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Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях заявил, что регулятор заподозрил группу «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды.
В ЦБ заподозрили группу «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды
  • РИА Новости

«Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», — цитирует РИА Новости Ляха.

По его словам, ЦБ увидел в их деятельности очевидные признаки «классической финансовой пирамиды».

Он также уточнил, что компании, которые входят в группу, строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга.

Кроме того, ЦБ считает, что группа «Кэшбери» ведёт агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях.

Ранее газета «Известия» писала, что организаторов финансовых пирамид предложили наказывать десятью годами тюрьмы.

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