В ЦБ заподозрили группу «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды
- РИА Новости
«Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», — цитирует РИА Новости Ляха.
По его словам, ЦБ увидел в их деятельности очевидные признаки «классической финансовой пирамиды».
Он также уточнил, что компании, которые входят в группу, строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга.
Кроме того, ЦБ считает, что группа «Кэшбери» ведёт агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях.
Ранее газета «Известия» писала, что организаторов финансовых пирамид предложили наказывать десятью годами тюрьмы.