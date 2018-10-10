В Госдуме назвали «пиром во время чумы» действия «Нафтогаза» по отношению к «Газпрому»

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Анна Лушникова
Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный прокомментировал RT решение «Нафтогаза» удержать $9 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в счёт долга по решению арбитража Стокгольма.
В Госдуме назвали «пиром во время чумы» действия «Нафтогаза» по отношению к «Газпрому»
  • Reuters

«Эта ситуация с удержанием денег, которые были получены в уплату транзита, напоминает пир во время чумы. Она сейчас очень характерна для «Нафтогаза» и вообще позиции Украины по этим вопросам. Однако все подобные решения будут иметь долговременный характер. Не в пользу «Нафтогаза» или Украины. Должно быть принято решение, которое устроит все стороны и поможет выстроить долгосрочные отношения между компаниями», — заявил он.

Депутат также усомнился в том, что украинская компания вернёт удерживаемые средства. 

«Украина находится в преддефолтном состоянии. Если они не получат очередной транш, их положение усугубится. В этой ситуации продолжать ухудшать отношения в вопросах энергетики и экономического сотрудничества со страной-соседом — пилить сук, на котором сидишь. Принцип «чем хуже, тем лучше» продолжает действовать на Украине», — считает Завальный.

Ранее компания «Нафтогаз» зачислила $9 млн, которые «Газпром» переплатил украинской стороне за транзит газа, в качестве частичного погашения долга по решению Стокгольмского арбитража.

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