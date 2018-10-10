Эксперт прокомментировал удержание «Нафтогазом» $9 млн переплаты «Газпрома»

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Анна Лушникова
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT заявление «Нафтогаза Украины» о том, что компания удержала $9 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в счёт долга по решению арбитража Стокгольма.
Эксперт прокомментировал удержание «Нафтогазом» $9 млн переплаты «Газпрома»
  • РИА Новости

«Решение «Нафтогаза» удерживать определённые деньги из той суммы, которую «Газпром» платит за транзит, — путь к эскалации конфликта. Каждая компания продолжит придерживаться своей точки зрения. То есть «Газпром» переводит эти деньги исключительно за транзит российского газа в Европу, тогда как «Нафтогаз» полагает, что одна часть денег идёт на транзит, а другая — на погашение долга. Соответственно, украинская компания будет считать, что «Газпром» ей должен деньги, которые не доплачивает за транзит. Ситуация будет накаляться», — рассказал эксперт.

По его словам, «Нафтогаз», удерживая деньги российской компании, не руководствуется правовыми принципами.

«С точки зрения «Газпрома», разбирательство в Стокгольмском арбитраже не закончено и удерживать какие-либо суммы незаконно. «Нафтогаз» уверен, что всё окончательно. Он пытается арестовать имущество «Газпрома» в различных судах, однако здесь есть один момент. Украинская компания удерживает эти деньги самостоятельно и перечисляет их в счёт долга, а подобные действия можно производить только по решению государственного суда. «Нафтогаз» же никуда не обращался, а просто забрал эти деньги», — заключил Юшков.

Ранее «Нафтогаз» зачислил $9 млн, которые «Газпром» переплатил украинской стороне за транзит газа, в качестве частичного погашения долга по решению Стокгольмского арбитража.

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