«Нафтогаз» зачислил $9 млн переплаты «Газпрома» за транзит в счёт долга

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Компания «Нафтогаз» зачислила $9 млн, которые «Газпром» переплатил украинской стороне за транзит газа, в качестве частичного погашения долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.
«Нафтогаз» зачислил $9 млн переплаты «Газпрома» за транзит в счёт долга
  • РИА Новости

Как отмечается, «Нафтогаз» направил «Газпрому» заявление «о зачислении переплат за транзит газа в счёт погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражному решению по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года».

В компании пояснили, что в конце декабря 2017 года суд пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа на Украину, уменьшив его стоимость. Это автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг, предоставляемых «Нафтогазом». 

«Газпром» в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет «Нафтогаз», который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража. Поэтому «Нафтогаз» засчитал больше $9 млн переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, как платёж в исполнение арбитражного решения», — заявили в компании.

Ранее «Нафтогаз» пообещал продолжать принудительное взыскание долга «Газпрома».

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