Новак заявил о загруженности «Северного потока — 1» более чем на 100%

Глава Минэнерго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил о загруженности газопровода «Северный поток — 1», в связи с чем отметил необходимость «развивать инфраструктуру».

По его словам, до конца 2019 года будет построена вся необходимая инфраструктура для «Северного потока — 2».

«Уже начато строительство: подводная часть со стороны Финляндии. И уже начато строительство сухопутной части со стороны Германии. И нет никаких сомнений, что всё будет реализовано в срок», — подчеркнул министр.

Он также ответил на вопрос о возможных опасениях инвесторов проекта после заявлений Вашингтона о санкциях.

«Мы постоянно слышим эту информацию, причём она постоянно противоречивая. Всё зависит от наших европейских партнёров и компаний. Они проявляют громадный интерес, и здесь уже, в панельных дискуссиях, наши руководители, партнёры других компаний, кто участвует в реализации этого проекта, подтверждали свою заинтересованность», — заявил он.

Новак указал на то, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом, который «выгоден всем».

«Он выгоден в первую очередь европейским потребителям, потому что, как сказал Владимир Владимирович, газ по «Северному потоку» будет на 30% дешевле, чем сжиженный природный газ из США», — добавил он.

Он также рассказал, что к настоящему моменту «Северный поток — 1» загружен «уже больше, чем на 100%», в связи с чем необходимо «развивать инфраструктуру и создавать условия».

«Импорт в Европе в ближайшие десять лет может вырасти — от 70 до 100 млрд кубических метров газа. О чём мы говорим, если мощность «Северного потока» всего 55 млрд кубометров газа. Поэтому европейцам ещё нужно будет хорошо подумать, а где они возьмут эти 100 млрд «кубов», — заявил он.

Ранее в «Газпроме» рассказали, что капитальные затраты на реализацию «Северного потока — 2» профинансированы на 70%.

6 октября второй трубоукладчик начал прокладывать газопровод в водах Германии.