Участники «Северного потока — 2» профинансировали 70% капитальных затрат

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RT
Капитальные затраты на реализацию проекта строительства «Северного потока — 2» профинансированы на 70%, рассказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в эфире «Россия 1».
Участники «Северного потока — 2» профинансировали 70% капитальных затрат
  • РИА Новости

«Все наши партнёры, которые участвуют в проекте, последовательно выполняют обязательства, которые у них есть. Фактически профинансировано 70% от всех капитальных вложений, которые необходимы для реализации проекта «Северный поток — 2». Конечно же, есть всем хорошо известные юридические вопросы, но самое главное, что «Северный поток — 2» уже в настоящее время строится», — цитирует его РИА Новости.

Ранее судно Audacia компании Allseas приступило к укладке трубы на германском участке газопровода «Северный поток — 2», где также ведёт работы судно Castoro Dieci.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал «план Б» украинского «Нафтогаза» получить от России денежную «компенсацию ущерба» в связи с запуском газопровода «Северный поток — 2».

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