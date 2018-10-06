Второй трубоукладчик начал прокладывать «Северный поток — 2» в водах Германии
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Об этом говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.
Судно Audacia начало работы в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода в территориальных водах Германии.
Он проложит участок длиной около 38 км в глубоководной части маршрута газопровода.
После укладки первой нитки судно вернётся в исходную точку и начнёт укладку второй. Планируется завершить работы к концу года. В территориальных водах Германии все работы также планируется завершить к концу года.
Ранее российский лидер Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» связан с увеличением потребления энергии в Европе.