Второй трубоукладчик начал прокладывать «Северный поток — 2» в водах Германии

Судно Audacia компании Allseas приступило к укладке трубы на германском участке газопровода «Северный поток — 2», где также ведёт работы судно Castoro Dieci (C10).

Об этом говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

Судно Audacia начало работы в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода в территориальных водах Германии.

Он проложит участок длиной около 38 км в глубоководной части маршрута газопровода.

После укладки первой нитки судно вернётся в исходную точку и начнёт укладку второй. Планируется завершить работы к концу года. В территориальных водах Германии все работы также планируется завершить к концу года.

Ранее российский лидер Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» связан с увеличением потребления энергии в Европе.