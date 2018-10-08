СМИ: Объём просрочки по ипотеке в России достиг 63,7 млрд рублей

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Объём просрочки по ипотеке в России по состоянию на 1 сентября достиг 63,7 млрд рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.
СМИ: Объём просрочки по ипотеке в России достиг 63,7 млрд рублей
  • РИА Новости

За год общая сумма проблемной задолженности выросла на 8,25%, объём выданных займов — на 65%, а их число — на 51%.

Август 2018 года оказался рекордным по количеству оформленных жилищных кредитов — 126,6 тыс. за месяц. В среднем сумма одного займа составила немногим более 2 млн рублей (+8% по сравнению с началом года).

Ранее сообщалось, что в России доля заёмщиков с непогашенной просрочкой платежа от 180 дней выросла до 12,1%.

НСН передавала, что в июне объём выдачи ипотеки вырос до 250 млрд рублей.

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