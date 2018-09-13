СМИ: В России доля заёмщиков с непогашенной просрочкой платежа от 180 дней выросла до 12,1%

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В России доля заёмщиков с непогашенной просрочкой платежа от 180 дней выросла до 12,1% — почти вдвое за четыре года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на расчёты Объединённого кредитного бюро.
СМИ: В России доля заёмщиков с непогашенной просрочкой платежа от 180 дней выросла до 12,1%
  • РИА Новости

В первые шесть месяцев 2014 года доля клиентов с безнадёжной просрочкой составляла 6,8% (3,09 млн человек). В первом полугодии 2018-го показатель достиг 6,7 млн человек.

Данные о такой просроченной задолженности передаются в бюро кредитных историй, и новый банк может отказать должнику в выдаче кредита.

Ранее доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий, кандидат экономических наук Международного банковского института Александр Щелканов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможное введение персонального кредитного рейтинга для россиян.

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