Орешкин обсудил с Абэ экономическое сотрудничество России и Японии
«Министр Орешкин и премьер-министр Абэ обсудили российско-японское сотрудничество в сфере экономики», — заявили в российском ведомстве.
Отмечается, что 7 октября в Киото стартовал ежегодный Международный форум науки и технологии в обществе. Это мероприятие проходит уже в 15-й раз. На нём собрались свыше 1,5 тыс. учёных, предпринимателей, политических и общественных деятелей из более чем 150 стран мира, включая Россию.
Выступая на открытии форума, Орешкин отметил, что науки и технологии должны стать мостом, соединяющим Россию и Японию.
Ранее глава Орешкин заявил, что Россия и Индия к 2025 году планируют нарастить товарооборот до $30 млрд.