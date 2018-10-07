Орешкин обсудил с Абэ экономическое сотрудничество России и Японии

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Министр экономического развития России Максим Орешкин 7 октября провёл встречу в Киото с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экономического развития России.

«Министр Орешкин и премьер-министр Абэ обсудили российско-японское сотрудничество в сфере экономики», — заявили в российском ведомстве.

Отмечается, что 7 октября в Киото стартовал ежегодный Международный форум науки и технологии в обществе. Это мероприятие проходит уже в 15-й раз. На нём собрались свыше 1,5 тыс. учёных, предпринимателей, политических и общественных деятелей из более чем 150 стран мира, включая Россию.

Выступая на открытии форума, Орешкин отметил, что науки и технологии должны стать мостом, соединяющим Россию и Японию.

Ранее глава Орешкин заявил, что Россия и Индия к 2025 году планируют нарастить товарооборот до $30 млрд.

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