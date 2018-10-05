Орешкин: Россия и Индия намерены нарастить товарооборот до $30 млрд к 2025 году

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что Россия и Индия к 2025 году планируют нарастить товарооборот между странами до $30 млрд.

Об этом он заявил в ходе выступления в рамках российско-индийского бизнес-саммита.

«В целях развития экономических связей перед нами поставлены задачи роста товарооборота до 30 млрд и инвестиций до 50 млрд долларов к 2025 году», — приводит слова Орешкина ТАСС.

Также он заявил журналистам, что российско-индийское экономическое сотрудничество далеко от потенциально возможного.

По его словам, для его улучшения нужно проработать соглашения между странами по защите инвестиций и работе с барьерами.

Министр добавил, что транспортные издержки при торговле между Россией и Индией очень высоки и это мешает.

Ранее глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев в беседе с RT рассказал о рекордном уровне товарооборота России и Индии в 2018 году.