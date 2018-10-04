Глава РЭЦ рассказал о рекордном уровне товарооборота России и Индии
- РИА Новости
«Мы ожидаем в этом году выход на планку $11,5—12 млрд, это будет своеобразный рекорд. Он превысит даже уровень докризисных 2012—2013 годов», — уточнил он.
При этом Слепнев обозначил приоритеты России в сфере внешней торговли.
«У нас есть определённый набор приоритетов. Понятно, что азиатское направление является очень приоритетным. Это и Китай, и Индия, конечно», — объяснил он.
Кроме того, российская сторона рассматривает в качестве перспективных партнёров некоторые ближневосточные и африканские страны.
Слепнев также отметил сотрудничество России со странами ЕС, СНГ и США.
«Здесь у нас также есть планы, и мы видим возможности для наших компаний», — заключил он.
4 октября начинается двухдневный официальный визит российского лидера Владимира Путина в Индию. В рамках поездки запланированы переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди и президентом страны Рамом Натхом Ковиндом.
Ожидается, что одной из центральных тем переговоров может стать военно-техническое сотрудничество двух государств.
Подробнее — в материале RT.