Глава РЭЦ рассказал о рекордном уровне товарооборота России и Индии

Глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев в беседе с RT рассказал о рекордном уровне товарооборота России и Индии в 2018 году.

«Мы ожидаем в этом году выход на планку $11,5—12 млрд, это будет своеобразный рекорд. Он превысит даже уровень докризисных 2012—2013 годов», — уточнил он.

При этом Слепнев обозначил приоритеты России в сфере внешней торговли.

«У нас есть определённый набор приоритетов. Понятно, что азиатское направление является очень приоритетным. Это и Китай, и Индия, конечно», — объяснил он.

Кроме того, российская сторона рассматривает в качестве перспективных партнёров некоторые ближневосточные и африканские страны.

Слепнев также отметил сотрудничество России со странами ЕС, СНГ и США.

«Здесь у нас также есть планы, и мы видим возможности для наших компаний», — заключил он.

4 октября начинается двухдневный официальный визит российского лидера Владимира Путина в Индию. В рамках поездки запланированы переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди и президентом страны Рамом Натхом Ковиндом.

Ожидается, что одной из центральных тем переговоров может стать военно-техническое сотрудничество двух государств.

Подробнее — в материале RT.