В Минэкономразвития рассказали о возможностях нарастить товарооборот с Индией

Заместитель министра экономического развития Сергей Горьков в разговоре с RT рассказал о возможностях России в три раза увеличить товарооборот с Индией к 2025 году.

По его словам, на данный момент товарооборот двух стран является сбалансированным.

При этом основу российского экспорта в южноазиатскую страну составляют преимущественно поставки продукции машиностроения и нефтехимии, а не энергосырья.

«Наш товарооборот сегодня более-менее диверсифицирован. В то же время его нужно наращивать и довести к 2025 году до $30 млрд. Это фактически в три раза выше, чем сейчас. И как раз увеличить данный показатель мы сможем, если добавим наши объёмы по нефти и газу», — подчеркнул Горьков.

Он отметил, что к настоящему времени именно Индия является крупнейшим потребителем СПГ в мире, в этом отношении наряду с поставками нефти российская сторона обладает хорошими возможностями для расширения экспорта.

Горьков также рассказал, что Академия внешней торговли совместно с Министерством экономического развития уже разработали стратегию по доведению товарооборота с Индией до $30 млрд.

Как указал замминистра, разработанный план в первую очередь подразумевает определение приоритетных задач и выявление отраслей для потенциального роста.

Согласно оценке Горькова, для осуществления поставленной цели одного лишь наращивания экспорта энергосырья будет недостаточно. По его мнению, помимо прочего Россия должна также сосредоточить своё внимание и на развитии сотрудничества с Индией в области цифровой экономики.

«У Индии есть высокий потенциал в IT-секторе, у нас он тоже очень высок. Поэтому нам нужно научиться соединять эти две возможности и работать не только над взаимным оборотом, но и создавать конкуренцию и новую продукцию в целом на глобальном рынке», — заключил он.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия и Индия к 2025 году планируют нарастить товарооборот до $30 млрд.