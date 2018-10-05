Эксперт прокомментировал идею о присоединении России к европейской альтернативе SWIFT

Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею о присоединении России к европейской альтернативе SWIFT.

«Речь идёт о том, что ЕС создаёт платёжную инфраструктуру, которая позволила бы обойти американские санкции против Ирана для совершения с ним торговых операций», — сказал эксперт.

По его словам, понятно, что Россия заинтересована в использовании уже готовой инфраструктуры.

Как отметил Нигматуллин, необходимо действовать максимально рационально и стремиться использовать все имеющиеся возможности.

«Россия действительно работает над аналогом SWIFT для совершения платежей начиная с 2014 года. В случае участия в проекте европейского аналога SWIFT, скорее всего, мы увидим какой-то формат взаимодействия двух систем», — прогнозирует он.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал о разработке альтернатив SWIFT.

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал его заявление.