Эксперт прокомментировал идею о присоединении России к европейской альтернативе SWIFT
- Reuters
«Речь идёт о том, что ЕС создаёт платёжную инфраструктуру, которая позволила бы обойти американские санкции против Ирана для совершения с ним торговых операций», — сказал эксперт.
По его словам, понятно, что Россия заинтересована в использовании уже готовой инфраструктуры.
Как отметил Нигматуллин, необходимо действовать максимально рационально и стремиться использовать все имеющиеся возможности.
«Россия действительно работает над аналогом SWIFT для совершения платежей начиная с 2014 года. В случае участия в проекте европейского аналога SWIFT, скорее всего, мы увидим какой-то формат взаимодействия двух систем», — прогнозирует он.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал о разработке альтернатив SWIFT.
Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал его заявление.