Россия может присоединиться к европейской альтернативе SWIFT

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Россия может присоединиться к независимой от Соединённых Штатов платёжной системе, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Россия может присоединиться к европейской альтернативе SWIFT
  • РИА Новости

Как отметил первый вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24», европейцы задумались о создании системы евро-SWIFT для расчётов между европейскими банками и финансовыми институтами.

«Мы готовы присоединиться к таким предложениям, поэтому, мне кажется, это будет выход и ответ на те ограничения, которые вводятся США и к предприятиям, и к финансовым институтам, рассчитывающимся в американской валюте», — сказал он.

По словам Силуанова, переход на расчёты в евро с европейскими компаниями является естественным следствием американской политики.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал о разработке альтернатив SWIFT.

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал его заявление.

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