Силуанов назвал факторы влияния на курс рубля

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что основное влияние на курс рубля в настоящее время оказывает внешнее санкционное давление. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Основное влияние на курс валюты, конечно, оказывают внешние факторы, связанные с санкциями. В 2017 году, да и в 2018-м мы полностью обеспечили устойчивость курса рубля к внешним факторам, связанным с ценами на нефть, введя бюджетное правило. Но обеспечить такую же 100-процентную стабильность курса к влияниям извне, связанным с санкциями, — это сложно», — заявил министр.

При этом он добавил, что рубль имеет достаточный запас прочности, но не исключена возможность волатильности «на валютных рынках в связи с санкционными ограничениями».

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в настоящее время глобальная волатильность оказывает краткосрочное влияние на курс рубля.

Также независимый аналитик Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на финансовом рынке.