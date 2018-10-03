Орешкин допустил дальнейшее укрепление курса рубля
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«Если мы оценивали равновесный, фундаментальный курс рубля при наличии покупок (со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила. — RT) на уровне около 64 рублей за доллар, то это дополнительное предложение (в результате моратория ЦБ на закупку валюты по бюджетному правил. — RT) будет толкать российскую валюту к ещё более сильному укреплению», — цитирует Интерфакс министра.
14 сентября Центральный банк России решил продлить приостановку покупки валюты для Минфина на внутреннем рынке до конца этого года.
На открытии торгов в среду, 3 октября, курс доллара снизился на 4 копейки — до 65,46 рубля.