Орешкин допустил дальнейшее укрепление курса рубля

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что курс рубля в условиях моратория ЦБ на покупку валюты в рамках бюджетного правила может привести к укреплению рубля до уровня ниже 64 рублей за доллар.
Орешкин допустил дальнейшее укрепление курса рубля
  • © Alexander Nemenov
  • AFP

«Если мы оценивали равновесный, фундаментальный курс рубля при наличии покупок (со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила. — RT) на уровне около 64 рублей за доллар, то это дополнительное предложение (в результате моратория ЦБ на закупку валюты по бюджетному правил. — RT) будет толкать российскую валюту к ещё более сильному укреплению», — цитирует Интерфакс министра.

14 сентября Центральный банк России решил продлить приостановку покупки валюты для Минфина на внутреннем рынке до конца этого года.

На открытии торгов в среду, 3 октября, курс доллара снизился на 4 копейки — до 65,46 рубля.

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