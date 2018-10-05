Орешкин: глобальная волатильность оказывает на рубль краткосрочное влияние
Глава Минэкономразвития отметил, что сейчас происходит очередное обострение ситуации на глобальных рынках.
По его словам, доходность десятилетних американских облигаций поднялась до очередного максимума — 3,2%. Орешкин объяснил, что «в целом по всему спектру развивающихся валют идёт серьёзное ослабление».
«Эта глобальная волатильность влияет в том числе на российский рынок. Курс у нас плавающий, поэтому изменение глобальных настроений всегда оказывает краткосрочное влияние на курс», — сказал министр.
Он добавил, что Минэкономразвития не меняет долгосрочные прогнозы на курс рубля.