Орешкин: глобальная волатильность оказывает на рубль краткосрочное влияние

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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в настоящее время глобальная волатильность оказывает краткосрочное влияние на курс рубля. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минэкономразвития отметил, что сейчас происходит очередное обострение ситуации на глобальных рынках.

По его словам, доходность десятилетних американских облигаций поднялась до очередного максимума — 3,2%. Орешкин объяснил, что «в целом по всему спектру развивающихся валют идёт серьёзное ослабление».

«Эта глобальная волатильность влияет в том числе на российский рынок. Курс у нас плавающий, поэтому изменение глобальных настроений всегда оказывает краткосрочное влияние на курс», — сказал министр.

Он добавил, что Минэкономразвития не меняет долгосрочные прогнозы на курс рубля.

Ранее Орешкин допустил дальнейшее укрепление курса рубля.

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