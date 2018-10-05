Россия начала экспорт солнечных панелей в Европу

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Россия начала экспортировать солнечные панели, произведённые на отечественных предприятиях, в Европу. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер.
Россия начала экспорт солнечных панелей в Европу
  • © pixabay.com

«Экспортные поставки уже начались, с Новочебоксарского завода, в частности. В Европу. Там пока небольшие объёмы», — цитирует ТАСС Текслера. 

Ранее сообщалось, что Калифорния обяжет оборудовать все дома, построенные после 2020 года, солнечными панелями.

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