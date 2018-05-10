Калифорния обяжет оборудовать все новые дома солнечными панелями

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Американский штат Калифорния обяжет оборудовать все дома, построенные после 2020 года, солнечными панелями.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что данный стандарт был одобрен единогласно членами энергетической комиссии Калифорнии.

По данным телекомпании, это решение является одним из шагов региона на пути к сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Требование о солнечных панелях будет распространяться на здания, построенные после 2020 года.

Уточняется, что Калифорния стала первым штатом США, который утвердил подобный стандарт.

Ранее эксперты агентства BNE IntelliNews пришли к выводу, что Европа исчерпала потенциал развития альтернативной энергетики.

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