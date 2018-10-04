Мантуров заявил о планах развивать сотрудничество с Индией в IT-индустрии

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал о планах в январе 2019 года организовать визит представителей российских IT-компаний в Мумбай для развития двустороннего сотрудничества в этой сфере.

Мантуров отметил, что обсуждал эти планы с министром промышленности и торговли Индии Сурешем Прабху.

«Я хочу организовать приезд наших компаний, где-то стартапы, где-то это уже состоявшиеся предприятия IT-индустрии, тех направлений, которые ещё, как мне кажется, недооценены в возможности и потенциале двустороннего сотрудничества», — заявил RT министр.

Ранее Мантуров заявил, что Китай согласился стать партнёром Международного авиационно-космического салона в Жуковском в 2019 году.