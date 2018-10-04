Новак рассказал о причинах роста цен на нефть

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Введение односторонних санкций США против Ирана и торговая война между Вашингтоном и Пекином могли стать причинами роста цен на нефть, рассказал министр энергетики России Александр Новак.
Новак рассказал о причинах роста цен на нефть
  • © Joel Angel Juarez/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом министр сообщил во время выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

«Сегодня на первый план выходят неопределённости на рынке, ввод односторонних санкций (против Ирана. — RT), торговые войны — мы каждый день видим сообщения о том, как две крупнейшие экономики вводят торговые пошлины. Эти неопределённости влияют на фундаментальные показатели баланса спроса и предложения и очень сильно отражаются на цене», — цитирует его ТАСС.

Новак отметил, что из-за неопределённостей «нельзя прогнозировать цену нефти, так как рынок находится в ожидании».

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал повышение цен на нефть в течение двух-трёх лет.

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил колебание долларовых цен на нефть в последние годы.

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