Новак рассказал о причинах роста цен на нефть

Введение односторонних санкций США против Ирана и торговая война между Вашингтоном и Пекином могли стать причинами роста цен на нефть, рассказал министр энергетики России Александр Новак.

Об этом министр сообщил во время выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

«Сегодня на первый план выходят неопределённости на рынке, ввод односторонних санкций (против Ирана. — RT), торговые войны — мы каждый день видим сообщения о том, как две крупнейшие экономики вводят торговые пошлины. Эти неопределённости влияют на фундаментальные показатели баланса спроса и предложения и очень сильно отражаются на цене», — цитирует его ТАСС.

Новак отметил, что из-за неопределённостей «нельзя прогнозировать цену нефти, так как рынок находится в ожидании».

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал повышение цен на нефть в течение двух-трёх лет.

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил колебание долларовых цен на нефть в последние годы.