Кудрин дал прогноз по ценам на нефть

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прогнозирует повышение цен на нефть в течение 2—3 лет.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока мы прогнозируем некоторое повышение цены на нефть. Я думаю, это может произойти даже на 2—3 года», — отметил Кудрин.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало доклад с прогнозом по росту спроса на нефть в мире в 2018—2019 годах.

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил колебание долларовых цен на нефть в последние годы.