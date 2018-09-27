Кудрин дал прогноз по ценам на нефть

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прогнозирует повышение цен на нефть в течение 2—3 лет.
Кудрин дал прогноз по ценам на нефть
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока мы прогнозируем некоторое повышение цены на нефть. Я думаю, это может произойти даже на 2—3 года», — отметил Кудрин.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало доклад с прогнозом по росту спроса на нефть в мире в 2018—2019 годах.

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил колебание долларовых цен на нефть в последние годы.

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