Международное энергетическое агентство дало прогноз на спрос на нефть в мире в 2018 и 2019 годах

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало доклад, в котором представило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 и 2019 годах.

Отмечается, что, по мнению МЭА, рост спроса на нефть в мире в 2018 году будет на уровне 1,4 млн баррелей в сутки, в 2019 году — на отметке в 1,5 млн баррелей в сутки.

В докладе указывается, что ситуация неопределённости на нефтяном рынке сохраняется из-за сложностей в Венесуэле, существования риска эскалации конфликта в Ливии и санкций, принятых против Ирана американскими властями.

12 сентября ОПЕК в своём новом отчёте понизила прогноз мирового роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах.

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил колебание долларовых цен на нефть в последние годы.