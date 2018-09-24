«Газпром» и австрийская OMV обсудили «Северный поток — 2»

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления австрийской OMV AG Райнер Зеле обсудили поставки газа и «Северный поток — 2», заявили в пресс-службе российской компании.
«Газпром» и австрийская OMV обсудили «Северный поток — 2»
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«Газпром» и OMV обсудили поставки газа, «Северный поток — 2»… Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя правления OMV AG Райнера Зеле», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, речь шла об экспорте российского газа.

Подчёркивается, что с 1 января по 23 сентября «Газпром», по предварительным данным, поставил в Австрию 7,8 млрд кубометров газа, что на 34,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Стороны также обсудили реализацию «Северного потока — 2». Миллер заявил, что в настоящее время продолжается укладка газопровода в экономической зоне Финляндии, идут подготовительные работы в водах Германии.

Строительством газопровода занимается Nord Stream 2 AG, в который входят, в частности, «Газпром», французская Engie и австрийская OMV.

5 сентября в Финляндии началась укладка «Северного потока — 2»

Эксперт Сергей Чижов прокомментировал НСН ситуацию, сложившуюся вокруг газопровода.

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