Аль-Фалех не исключил роста запасов нефти в 2019 году в не входящих в ОПЕК странах

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Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в ходе пресс-конференции по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире заявил о возможном росте запасов нефти в 2019 году в странах, не входящих в картель.

Министр отметил, что в 2018 году запасы нефти существенно сократились. 

«Сегодня наши коллеги поделились прогнозами и оценками относительно увеличения запасов нефти (в 2019 году. — RT), в первую очередь в странах, не входящих в ОПЕК, являющихся участниками декларации о сотрудничестве», — уточнил он.

По словам аль-Фалеха, в случае, если данный рост будет зафиксирован, картель примет необходимые меры для восстановления баланса на нефтяном рынке.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что страна обладает возможностями не только восстановить добычу нефти, но и нарастить её объём.

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