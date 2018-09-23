Новак не исключил наращивания объёмов добычи нефти Россией

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Россия обладает возможностями не только восстановить добычу нефти, но и нарастить её объём, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.
Новак не исключил наращивания объёмов добычи нефти Россией
  • globallookpress.com

«Восстановить добычу есть возможности и даже нарастить. Я думаю, что это несколько сотен тысяч баррелей», — цитирует ТАСС министра.

Он также рассказал, что ОПЕК+ может достичь 100%-ного исполнения соглашения уже в сентябре — октябре.

«Я думаю, что мы можем достичь такого уровня (100%. — RT) уже в сентябре — октябре», — добавил он.

При этом, по его словам, менять квоты в рамках ОПЕК+ в настоящее время нет необходимости.

В июле Новак заявил, что Россия в рамках решения ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 200—250 тыс. баррелей в сутки. 

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