Набиуллина заявила о наличии у ЦБ ресурсов для выполнения банками обязательств в валюте
- РИА Новости
Об этом она сказала в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».
«У нас ресурсов и инструментов достаточно для того, чтобы банки могли выполнять все взятые обязательства перед населением в любой валюте», — цитирует её РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не рассматривают возможность принудительной конвертации долларовых вкладов в рублёвые, в случае если США введут санкции против российских банков.