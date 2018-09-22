Набиуллина заявила о наличии у ЦБ ресурсов для выполнения банками обязательств в валюте

Короткая ссылка
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у ЦБ есть ресурсы, чтобы банки могли выполнять обязательства перед населением в валюте.
Набиуллина заявила о наличии у ЦБ ресурсов для выполнения банками обязательств в валюте
  • РИА Новости

Об этом она сказала в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

«У нас ресурсов и инструментов достаточно для того, чтобы банки могли выполнять все взятые обязательства перед населением в любой валюте», — цитирует её РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не рассматривают возможность принудительной конвертации долларовых вкладов в рублёвые, в случае если США введут санкции против российских банков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить