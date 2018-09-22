Набиуллина заявила о наличии у ЦБ ресурсов для выполнения банками обязательств в валюте

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у ЦБ есть ресурсы, чтобы банки могли выполнять обязательства перед населением в валюте.

Об этом она сказала в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

«У нас ресурсов и инструментов достаточно для того, чтобы банки могли выполнять все взятые обязательства перед населением в любой валюте», — цитирует её РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не рассматривают возможность принудительной конвертации долларовых вкладов в рублёвые, в случае если США введут санкции против российских банков.