Сбербанк объяснил снижение валютных депозитов на $1 млрд в августе

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В Сбербанке прокомментировали публикацию Bloomberg, в которой сообщалось, что, согласно расчётам агентства, объём валюты на счетах частных вкладчиков банка снизился в августе на $1,2 млрд.
Сбербанк объяснил снижение валютных депозитов на $1 млрд в августе
  • РИА Новости

«Сбербанк динамически управляет своим балансом и поддерживает диверсифицированную структуру пассивов, обеспечивая, помимо надёжности, высокую эффективность», — цитирует РИА Новости сообщение банка.

Как отмечается, если идёт сокращение работающих активов в той или иной валюте или в случае неоправданного роста рыночной стоимости определённого источника пассивов, «банк прибегает к оптимизации привлечения средств, ставя в приоритет фактор стоимости».

В Сбербанке подчеркнули, что отток средств в связи с этим «необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не рассматривают возможность принудительной конвертации долларовых вкладов в рублёвые, в случае если США введут санкции против российских банков.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявил, что граждане России не будут иметь никаких проблем с валютными счетами в российских банках в случае введения США новых санкций. Он отметил, что ЦБ всегда окажет поддержку тому банку, который может попасть в такое сложное положение.

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