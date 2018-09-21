Сбербанк объяснил снижение валютных депозитов на $1 млрд в августе

В Сбербанке прокомментировали публикацию Bloomberg, в которой сообщалось, что, согласно расчётам агентства, объём валюты на счетах частных вкладчиков банка снизился в августе на $1,2 млрд.

«Сбербанк динамически управляет своим балансом и поддерживает диверсифицированную структуру пассивов, обеспечивая, помимо надёжности, высокую эффективность», — цитирует РИА Новости сообщение банка.

Как отмечается, если идёт сокращение работающих активов в той или иной валюте или в случае неоправданного роста рыночной стоимости определённого источника пассивов, «банк прибегает к оптимизации привлечения средств, ставя в приоритет фактор стоимости».

В Сбербанке подчеркнули, что отток средств в связи с этим «необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не рассматривают возможность принудительной конвертации долларовых вкладов в рублёвые, в случае если США введут санкции против российских банков.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявил, что граждане России не будут иметь никаких проблем с валютными счетами в российских банках в случае введения США новых санкций. Он отметил, что ЦБ всегда окажет поддержку тому банку, который может попасть в такое сложное положение.