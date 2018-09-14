Песков заявил об отсутствии планов принудительного перевода долларовых вкладов в рублёвые

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не рассматривают возможность принудительной конвертации долларовых вкладов в рублёвые, в случае если США введут санкции против российских банков.

«Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще», — сказал Песков.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что граждане России не будут иметь никаких проблем с валютными счетами в российских банках в случае введения США новых санкций. Он отметил, что ЦБ всегда окажет поддержку тому банку, который может попасть в такое сложное положение.

Председатель коллегии Центра исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor рассказал о возможных последствиях американских санкций для России.