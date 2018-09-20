Российско-китайский форум «Инвестиции в инновации» пройдёт 16 октября в Москве
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Его цель — создание возможностей для прямого и открытого диалога между технологическими инвесторами.
Приедут более 100 представителей корпораций, инвестфондов, органов государственной власти и инновационной инфраструктуры.
Также запланирована презентация российских технологических стартапов.
«Являясь второй после США экономикой в мире, Китай становится привлекательным рынком сбыта для российских технологических компаний, а крупные финансовые площадки страны могут предложить хорошие инструменты для привлечения капитала», — заявил генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко.
Ранее «Аргументы неделi» сообщали о Челябинском экономическом форуме.