Российско-китайский форум «Инвестиции в инновации» пройдёт 16 октября в Москве

В Москве 16 октября пройдёт III Российско-китайский форум «Инвестиции в инновации», сообщают «Известия».

Его цель — создание возможностей для прямого и открытого диалога между технологическими инвесторами.

Приедут более 100 представителей корпораций, инвестфондов, органов государственной власти и инновационной инфраструктуры.

Также запланирована презентация российских технологических стартапов.

«Являясь второй после США экономикой в мире, Китай становится привлекательным рынком сбыта для российских технологических компаний, а крупные финансовые площадки страны могут предложить хорошие инструменты для привлечения капитала», — заявил генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко.

Ранее «Аргументы неделi» сообщали о Челябинском экономическом форуме.