Челябинский экономический форум открывается на Южном Урале

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Второй Челябинский экономический форум открывается на Южном Урале, сообщают «Аргументы неделi». Он проводится с 18 по 20 сентября.
Челябинский экономический форум открывается на Южном Урале
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

В программу включены, в частности, выставки «ТехноЭкспо» и «Транспорт».

Также запланированы Южно-Уральский промышленный конгресс и Челябинский урбанистический конгресс.

Форум проводится при поддержке Госдумы, Минэкономразвития, Минтранса, губернатора Челябинской области, полпреда президента в Уральском федеральном округе и других.

Ранее эксперт Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подписание на полях Восточного экономического форума соглашений на 2,9 трлн рублей.

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