Челябинский экономический форум открывается на Южном Урале
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В программу включены, в частности, выставки «ТехноЭкспо» и «Транспорт».
Также запланированы Южно-Уральский промышленный конгресс и Челябинский урбанистический конгресс.
Форум проводится при поддержке Госдумы, Минэкономразвития, Минтранса, губернатора Челябинской области, полпреда президента в Уральском федеральном округе и других.
Ранее эксперт Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подписание на полях Восточного экономического форума соглашений на 2,9 трлн рублей.