Польша опровергла данные о попытках добиться от США санкций против «Северного потока — 2»

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что польская сторона никогда не добивалась от США введения санкций против газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Польша никогда не добивалась от США наложения санкций... Польша только представляла США аргументы того, что газопровод представляет угрозу энергетической безопасности Европы», — сказал он.

Щерский добавил, что у американских властей есть суверенное право самостоятельно делать выводы на основе польских аргументов в данном вопросе.

29 января 2018 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польская сторона призывает Вашингтон распространить санкции на строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Мы хотим, чтобы строительство газопровода «Северный поток — 2» охватывалось режимом санкций закона США от 2 августа 2017 года, в котором речь идёт в том числе о санкциях против России», — цитировала тогда премьера Gazeta Prawna.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона не намерена вводить санкции против компаний из проекта «Северный поток — 2».