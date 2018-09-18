Госстат Украины улучшил оценку роста экономики страны

В Государственной службе статистики Украины улучшили оценку роста экономики страны.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2018 года вырос на 3,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Ранее ведомство сообщало о показателе на уровне 3,6%.

Как указывает издание, Госстат также улучшил оценку роста ВВП к предыдущему кварталу с учётом сезонного фактора с 0,9% до 1%.

Уточняется, что номинальный ВВП во втором квартале составил 807,3 млрд гривен, а ВВП в расчёте на одного человека — 19,074 тыс. гривен.

Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев 2018 года Россия стала лидером по инвестициям в Украину. Отмечается, что Москва инвестировала в Киев $436 млн, что составляет почти 35% от общей суммы.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал эти данные.