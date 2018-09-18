Госстат Украины улучшил оценку роста экономики страны

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В Государственной службе статистики Украины улучшили оценку роста экономики страны.
Госстат Украины улучшил оценку роста экономики страны
  • Reuters

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2018 года вырос на 3,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Ранее ведомство сообщало о показателе на уровне 3,6%.

Как указывает издание, Госстат также улучшил оценку роста ВВП к предыдущему кварталу с учётом сезонного фактора с 0,9% до 1%.

Уточняется, что номинальный ВВП во втором квартале составил 807,3 млрд гривен, а ВВП в расчёте на одного человека — 19,074 тыс. гривен.

Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев 2018 года Россия стала лидером по инвестициям в Украину. Отмечается, что Москва инвестировала в Киев $436 млн, что составляет почти 35% от общей суммы.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал эти данные.

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