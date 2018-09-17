В Госдуме разработали законопроект о накопительном ипотечном кредитовании, сообщает «Парламентская газета».

К первому чтению на осенней сессии документ готовит комитет по финансовому рынку. Его председатель Анатолий Аксаков рассказал, что закон может стать новым финансовым инструментом, стимулирующим население делать жилищные сбережения.

При такой ипотеке первоначальный взнос накапливается на специальном депозитном счёте, который приносит определённый доход. Банк предоставляет минимальные процентные ставки, оформляя кредит на упрощённых условиях. Весь заём подлежит обязательному страхованию. Также возможно бюджетное субсидирование до 30% накопленных средств граждан.

Как считает Аксаков, переход к накопительной ипотеке позволит снизить среднюю ставку по данному виду кредитования до 5—6% годовых.

Ранее НСН сообщала, что в июне 2018 года объём выдачи ипотеки, по предварительным данным, вырос в 1,6 раза — до 250 млрд рублей.