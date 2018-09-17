СМИ: Впервые в истории России экспорт услуг в сфере IT превысил импорт
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В целом в январе — июне Россия продала за рубеж услуги на $30,9 млрд, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это максимальный показатель с 2014-го.
Во втором квартале, по предварительной оценке Центробанка, страна поставила услуги на $16,8 млрд (+13,7%).
Среди крупнейших разделов экспорта — транспортные услуги, туризм, строительство и информационные услуги. Совокупно они занимают 59% общего объёма.
Ранее сообщалось, что объём экспорта российских игрушек достиг максимума за три года.