СМИ: Впервые в истории России экспорт услуг в сфере IT превысил импорт

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Впервые в истории России экспорт услуг в сфере высоких технологий превысил импорт, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Центробанка. Объём продаж за первые шесть месяцев 2018 года составил $2,55 млрд, объём закупок — $2,52 млрд.
СМИ: Впервые в истории России экспорт услуг в сфере IT превысил импорт
  • ©pixabay.com

В целом в январе — июне Россия продала за рубеж услуги на $30,9 млрд, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это максимальный показатель с 2014-го.

Во втором квартале, по предварительной оценке Центробанка, страна поставила услуги на $16,8 млрд (+13,7%).

Среди крупнейших разделов экспорта — транспортные услуги, туризм, строительство и информационные услуги. Совокупно они занимают 59% общего объёма.

Ранее сообщалось, что объём экспорта российских игрушек достиг максимума за три года.

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