СМИ: Объём экспорта российских игрушек достиг максимума за три года

Объём экспорта российских игрушек достиг максимума за три года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

В январе — июне 2018 года за рубеж поставлено 8,5 тыс. тонн игрушек, что на 16% больше, чем годом ранее. Если сравнивать с первым полугодием 2015-го, то показатель увеличился на 40%.

В стоимостном выражении экспорт в отчётный период оценивается в $64,8 млн. По средневзвешенному курсу Центробанка это около 3,85 млрд рублей. Данная цифра является рекордной с 2015 года. Тогда объём поставок в январе — июне оценивался в $49,82 млн (около 2,9 млрд рублей).

В первые шесть месяцев 2018 года Россия больше всего заработала на поставках в страны СНГ — в Казахстан ($24,75 млн), Белоруссию ($13,79 млн) и на Украину ($4,81 млн). Далее идёт экспорт в США ($1,77 млн), Нидерланды ($1,51 млн) и Корею ($1,11 млн).

Ранее сообщалось, что в Минсельхозе разработали проект по увеличению экспорта продовольствия.