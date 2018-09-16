В Минвостокразвития рассказали об итогах ВЭФ-2018

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Первый замглавы Минвостокразвития Сергей Тырцев в беседе с kp.ru рассказал об итогах Восточного экономического форума 2018 года.
В Минвостокразвития рассказали об итогах ВЭФ-2018
  • РИА Новости

«Итоги форума традиционно измеряют подписанными соглашениями, но реальные итоги — это те деньги, которые инвесторы в конце концов вкладывают в экономику Дальнего Востока», — заявил он.

По его словам, ВЭФ уникален — на нём присутствовали пять лидеров государств, которые обсуждали серьёзную международную повестку.

Кроме того, отметил Тырцев, контакты и договорённости, достигнутые на форуме, потом превращаются в инвестиции.

«Об эффективности говорят цифры. Темпы роста вложений в экономику Дальнего Востока гораздо выше (17%), чем средние по России (4%). Плюс более 25% всех прямых иностранных инвестиций в нашей стране вложено именно на Дальнем Востоке», — пояснил он.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подписание на полях Восточного экономического форума соглашений на 2,9 трлн рублей.

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