Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии обсудили текущее состояние рынка нефти

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Министр энергетики России Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих провели переговоры в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское ведомство.
Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии обсудили текущее состояние рынка нефти
  • РИА Новости

«Министры обсудили текущее состояние рынка, а также двухстороннюю кооперацию. Был отмечен хороший уровень динамики развития взаимодействия в энергетических и промышленных вопросах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министры также обсудили динамику спроса и предложения на рынке.

«Стороны также подтвердили намерения продолжить работу над созданием долгосрочной структуры взаимодействия в рамках работы группы стран, входящих и не входящих в ОПЕК», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что, по мнению Международного энергетического агентства (МЭА), рост спроса на нефть в мире в 2018 году будет на уровне 1,4 млн баррелей в сутки, в 2019 году — на отметке в 1,5 млн баррелей в сутки.

Председатель комитета по энергетике Государственной думы Павел Завальный в беседе с ФАН прокомментировал прогноз МЭА.

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