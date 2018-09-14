Эксперт прокомментировала решение ЦБ повысить ключевую ставку

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Финансовый аналитик Ольга Потапенко прокомментировала решение Банка России повысить ключевую ставку до 7,5%. Об этом сообщают «Невские новости».
Эксперт прокомментировала решение ЦБ повысить ключевую ставку
  • РИА Новости

«Это было достаточно ожидаемое действие. Я думаю, со стороны регулятора это было абсолютно обоснованное решение», — сказала эксперт.

Она напомнила, что с 2014 года это первое ужесточение со стороны ЦБ после трёх лет мягкой монетарной политики, и оно необходимо, в частности, с учётом геополитических рисков.

Со своей стороны, ведущий эксперт Экономической экспертной группы Вячеслав Григоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что решение регулятора продлить приостановку покупки валюты для Минфина на валютном рынке до конца декабря 2018 года — это подготовка России к новому пакету санкций США, который на данный момент практически неминуем.

«Соответственно, наши финансовые власти такими действиями просто хотят стабилизировать валютный курс, и это ключевая идея данного начинания Центробанка. Сюда же относится и небольшое увеличение ключевой ставки», — отметил Григоров.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ повысил среднесрочный прогноз по росту внутреннего валового продукта России на 2020 год с 1,5—2% до 1,8—2,3%.

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