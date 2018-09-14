Министр энергетики США назвал продуктивными переговоры с Новаком в Москве

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Глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что переговоры с российским коллегой Александром Новаком в Москве были продуктивными.

«Только что завершил плодотворную встречу с министром энергетики России Александром Новаком. С нетерпением жду продолжения нашего диалога в рамках нынешних ограничений наших двусторонних отношений», — написал министр в Twitter.

13 сентября в Москве состоялась встреча министров энергетики России и США. 

С Перри встретился и первый вице-премьер — глава Минфина России Антон Силуанов

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал позицию Евросоюза по транзиту российского газа через Украину.

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