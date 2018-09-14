Министр энергетики США назвал продуктивными переговоры с Новаком в Москве
«Только что завершил плодотворную встречу с министром энергетики России Александром Новаком. С нетерпением жду продолжения нашего диалога в рамках нынешних ограничений наших двусторонних отношений», — написал министр в Twitter.
Just concluded a productive meeting with Russian Energy Minister Alexander Novak. I look forward to continuing our dialogue within the current constraints of our bilateral relationship. pic.twitter.com/mUJ2PInDcV— Rick Perry (@SecretaryPerry) 13 сентября 2018 г.
13 сентября в Москве состоялась встреча министров энергетики России и США.
С Перри встретился и первый вице-премьер — глава Минфина России Антон Силуанов.
Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал позицию Евросоюза по транзиту российского газа через Украину.