Министр энергетики США назвал продуктивными переговоры с Новаком в Москве

Глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что переговоры с российским коллегой Александром Новаком в Москве были продуктивными.

«Только что завершил плодотворную встречу с министром энергетики России Александром Новаком. С нетерпением жду продолжения нашего диалога в рамках нынешних ограничений наших двусторонних отношений», — написал министр в Twitter.

Just concluded a productive meeting with Russian Energy Minister Alexander Novak. I look forward to continuing our dialogue within the current constraints of our bilateral relationship. pic.twitter.com/mUJ2PInDcV — Rick Perry (@SecretaryPerry) 13 сентября 2018 г.

13 сентября в Москве состоялась встреча министров энергетики России и США.

С Перри встретился и первый вице-премьер — глава Минфина России Антон Силуанов.

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал позицию Евросоюза по транзиту российского газа через Украину.