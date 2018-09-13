Министры энергетики России и США договорились о продолжении диалога
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление Новака.
«Договорились, что и дальше будем в диалоге и поддерживать контакты», — сказал российский министр.
Он отметил, что достаточно подробно обсудил с Перри направления сотрудничества в области энергетики.
По словам Новака, обе стороны считают, что для экономик России и США «это важные отрасли» и здесь есть возможность находить точки соприкосновения для совместной работы.
Ранее Перри заявил, что США собираются ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России.