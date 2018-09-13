Силуанов провёл встречу с министром энергетики США

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Первый вице-премьер — глава Минфина России Антон Силуанов в Москве провёл встречу с министром энергетики США Риком Перри, сообщил представитель российского министра.
Силуанов провёл встречу с министром энергетики США
  • РИА Новости

«Антон Силуанов и Рик Перри отметили необходимость продолжения диалога между Россией и США на уровне государства и бизнеса, несмотря на имеющиеся в отношениях двух стран трудности», — цитирует ТАСС представителя Силуанова.

13 сентября в Москве состоялась встреча министров энергетики России и США Александра Новака и Рика Перри. 

Стороны договорились продолжать диалог. 

При этом после переговоров Перри заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении российского энергетического сектора

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