Силуанов провёл встречу с министром энергетики США
- РИА Новости
«Антон Силуанов и Рик Перри отметили необходимость продолжения диалога между Россией и США на уровне государства и бизнеса, несмотря на имеющиеся в отношениях двух стран трудности», — цитирует ТАСС представителя Силуанова.
13 сентября в Москве состоялась встреча министров энергетики России и США Александра Новака и Рика Перри.
Стороны договорились продолжать диалог.
При этом после переговоров Перри заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении российского энергетического сектора.