Эксперт прокомментировал подписание на полях ВЭФ-2018 соглашений на 2,9 трлн рублей

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подписание на полях Восточного экономического форума соглашений на 2,9 трлн рублей.

По словам эксперта, ВЭФ и другие подобные мероприятия оживляют деловую активность и способствуют притоку инвестиций.

Как отметил Масленников, представители зарубежных предприятий приезжают не только заключать контракты.

«Помимо экономики, эти мероприятия открывают возможности для коммуникаций и оценки политической и геополитической обстановки. Многие едут «на разведку» — понять настроения в России, «прощупать почву» для совместных проектов, что в условиях санкций особенно важно», — пояснил он.

По его словам, на таких форумах представители иностранного бизнеса могут увидеть главу государства и министров, задать вопросы в кулуарах, завести полезные связи, и всё это тоже важно и полезно.

Ранее полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о подписании 175 проектов на полях ВЭФ.

Также ИА «Хабаровский край» сообщало, что Хабаровский край и Кемеровская область договорились о сотрудничестве.