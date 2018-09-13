Новак заявил о необходимости сотрудничества России и США в сфере энергетики

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Россия и США, будучи ведущими энергетическими державами, смогут только совместными усилиями удовлетворить растущий спрос на энергоносители в мире.
Новак заявил о необходимости сотрудничества России и США в сфере энергетики
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Наши страны являются ведущими энергетическими державами, гарантирующими мировую безопасность, и только совместными усилиями мы можем удовлетворить растущий спрос на энергию в мире», — сказал глава российского Минэнерго в ходе встречи с министром энергетики США Риком Перри.

Ранее сообщалось, что Новак и Перри в ходе встречи обсудят деятельность российских и американских компаний на территории двух государств.

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