В Минэнерго назвали темы переговоров Новака и министра энергетики США

Глава Министерства энергетики России Александр Новак и его американский коллега Рик Перри в ходе встречи обсудят деятельность российских и американских компаний на территории двух государств.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Отмечается, что стороны обсудят широкий круг вопросов взаимодействия в сфере энергетики как в двустороннем, так и в многосторонних форматах.

«В ходе встречи, в частности, речь пойдёт о ситуации на мировых нефтяных и газовых рынках, деятельности американских компаний на территории России и российских — на территории США, а также о возможностях обмена опытом между нефтегазовыми компаниями двух стран», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что Новак проведёт встречу с Перри в Москве 13 сентября.