В Госдуме прокомментировали прогноз МЭА по росту спроса на нефть в мире

Председатель комитета по энергетике Государственной думы Павел Завальный в беседе с ФАН прокомментировал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) по росту спроса на нефть в мире в 2018 и 2019 годах.

«Вопрос в том, как котировки будут расти. Если они достигнут уровня в $100 через два года, то это нормально. Но если до Нового года — плохо, потому что затем цена нефти почти наверняка резко упадёт», — сказал депутат.

По его словам, рост должен быть плавным, поскольку он позволяет вкладываться в будущие проекты.

Завальный выразил согласие с МЭА в том, что в настоящее время повышение цен формируется во многом непредсказуемыми геополитическими процессами.

«Для России идеальна цена $80—85 за баррель. Мы считаем, что выше — это спекулятивно. Бюджет сформирован, исходя из $40 за баррель, и сейчас эта цена превышена в два раза. Так что нынешний уровень нас очень устраивает, лишь бы нефть не дешевела», — отметил депутат.

Он допустил, что котировки будут расти.

Ранее сообщалось, что, по мнению МЭА, рост спроса на нефть в мире в 2018 году будет на уровне 1,4 млн баррелей в сутки, в 2019 году — на отметке в 1,5 млн баррелей в сутки.

Также член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил колебание долларовых цен на нефть в последние годы.