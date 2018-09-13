Число участников мероприятий ВЭФ превысило 6 тысяч
- РИА Новости
Всего состоялось более 100 деловых мероприятий, посвящённых самым актуальным темам региональной и международной повестки.
Наиболее многочисленные делегации — из КНР (1096 человек), Японии (570 человек) и Южной Кореи (335 человек).
Помимо делегатов, в форуме участвовали почти 1,36 тыс. представителей СМИ из 60 иностранных государств.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало о проведении выставки «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2018.