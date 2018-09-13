Число участников мероприятий ВЭФ превысило 6 тысяч

Количество участников мероприятий Восточного экономического форума во Владивостоке превысило 6 тыс., сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ВЭФ.

Всего состоялось более 100 деловых мероприятий, посвящённых самым актуальным темам региональной и международной повестки.

Наиболее многочисленные делегации — из КНР (1096 человек), Японии (570 человек) и Южной Кореи (335 человек).

Помимо делегатов, в форуме участвовали почти 1,36 тыс. представителей СМИ из 60 иностранных государств.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало о проведении выставки «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2018.