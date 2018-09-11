Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках ВЭФ-2018

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Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках Восточного экономического форума, сообщает ИА «Хабаровский край».
Выставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках ВЭФ-2018
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

В церемонии приняли участие зампред правительства России, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественности.

«Дальний Восток — огромная территория. Когда человек приехал сюда, на форум, пожалуй, нет другой возможности наглядно познакомить его со всеми дальневосточными регионами, показать их природу, культуру, экономику», — заявил Трутнев.

С 11 по 13 сентября выставка работает для участников и гостей ВЭФ. 14 сентября будет социальным днём, а 15 и 16 сентября экспозицию откроют для всех желающих.

Ранее генеральный директор ООО «Арника» Александр Генералов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о роли Дальнего Востока в новой промышленной революции.

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