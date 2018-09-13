МЭА: страны вне ОПЕК в августе выполнили соглашение по добыче нефти на 75%
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, добыча нефти в этих стран снизилась к октябрю 2016 года на 410 тыс. баррелей в сутки.
Ранее ОПЕК незначительно понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018–2019 годах.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении нефтедобычи суммарно с уровня октября на 1,8 млн баррелей в сутки, 300 тыс. из которых приходятся на Россию. Соглашение продлили на 2018 год.